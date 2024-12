SANITÀ Calo demografico, libera professione, liste d'attesa, hospice: condivise con la Consulta le linee di indirizzo del piano sanitario Sul tavolo le linee guida che sono state inserite, per l'approvazione, nella sessione consiliare di dicembre

Sul tavolo della Consulta gli indirizzi generali su cui verrà predisposto il piano triennale Sanitario e Socio-Sanitario, linee guida che sono state inserite, per l'approvazione, nella sessione consiliare di dicembre. Apprezzati gli obiettivi, a partire da una politica in favore delle famiglie per superare il cosiddetto inverno demografico, una delle grandi sfide del Governo, chiamato ad individuare soluzioni per invertire la rotta. Del resto i numeri parlano chiaro: la natalità a San Marino è in calo dal 2013, e la situazione dall'anno scorso è persino peggiorata.

Il piano triennale pone sotto la lente anche altri temi su cui sono richiesti interventi mirati: libera professione, diminuzione delle liste d'attesa, creazione di un hospice. Quello della libera professione è un tema su cui si dibatte da ormai vent'anni, e non è nuova la richiesta di una legge che superi gli attuali vincoli normando la materia. A tal proposito il Governo sta lavorando ad un pdl.

Altro tema caldo: le liste d'attesa. “L'ospedale il pomeriggio è come morto, lavora in minima parte”, afferma il Presidente della Consulta Gabriele Raschi, che facendo riferimento a servizi a pieno regime solo la mattina, ritiene opportuno ridistribuire le visite dei pazienti, spalmandole sulla giornata.

Infine, la costituzione di un hospice, per accogliere i malati terminali. I numeri a San Marino sono statisticamente bassi, ma quello di creare un reparto specializzato dedicato all’assistenza dei pazienti in questa delicata fase della vita risponde alle esigenze di dignità dell'ammalato, ed è stato inserito tra le priorità dal Direttore Generale. Per Raschi è “fondamentale che chi non può esser accudito a casa, possa essere ospitato in un luogo familiare. E' il vero modo per declinare in concreto – commenta - l'umanizzazione delle cure”.

