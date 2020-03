Calo di clientela "preoccupante" in bar e ristoranti della Repubblica

Nel servizio le interviste ai ristoratori

“Tutti i bar e ristoranti di San Marino potranno svolgere regolarmente le loro attività a condizione che siano evitati assembramenti di persone”. La nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus regolamenta con attenzione i servizi di ristorazione in Repubblica. Dai proprietari di diversi locali in territorio però emerge una forte preoccupazione per il calo di clientela.

Per quanto riguarda mense e ristoranti self-service – si legge nell'ordinanza - dovranno essere adottate misure tali da garantire, nella fase di accesso, la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra la clientela. Questo punto, ci dice una ristoratrice, per ora non ci ha creato difficoltà vista la bassa presenza di clienti sia a pranzo che a cena.