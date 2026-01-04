TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:50 United Cup, la Svizzera sgambetta l'Italia 18:26 Calza della Befana, una tradizione che resiste: presente in 9 case su 10 17:37 Sicurezza informatica e formazione nel videogioco Cyber Nemesis 17:16 Quattro Trampolini: a Innsbruck sorpresa Nikaido, Prevc consolida il primato 16:46 Giustizia, Famiglia e Previdenza: Stefano Canti traccia un bilancio della sua Segreteria 16:44 Gelo per l'Epifania: attesa neve per il 6 gennaio soprattutto nella parte alta di San Marino 16:15 Venezuela, Maduro arrestato: Delcy Rodríguez nominata presidente ad interim 16:12 Forlì crolla nel recupero, l'Arezzo trova vittoria e primato (1-2) 16:06 Strage del Pilastro: 35 anni dopo Bologna ricorda i carabinieri uccisi dalla Uno Bianca 15:38 Teatro Titano: il 2026 parte con l'energia della San Marino Concert Band
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Calza della Befana, una tradizione che resiste: presente in 9 case su 10

Un’indagine di AstraRicerche per Unione Italiana Food rivela gusti e abitudini: caramelle e cioccolato sul podio, la Befana conquista ancora grandi e piccoli

4 gen 2026
Calza della Befana, una tradizione che resiste: presente in 9 case su 10

Anche quest'anno la calza della Befana sarà presente in 9 case su 10 (90%), a conferma della tradizione che vede le caramelle protagoniste insieme ad altri dolci tipici. Lo rivela un'indagine realizzata da AstraRicerche per Unione Italiana Food. Un fascino che non ha età, visto che il 95% dei genitori intervistati assaggia le caramelle presenti nella calza dei propri figli, e 7 italiani adulti su 10 la ricevono o la regalano ad altri adulti.

Tra i prodotti più amati ci sono le caramelle (79%), che insieme a cioccolatini (86%) e barrette di cioccolato (83%) si spartiscono il podio. Il celebre carbone di zucchero, una volta immancabile, perde terreno pur restando presente nelle calze di 4 bambini su 10. Chiudono questa classifica la liquirizia (26%) e i succhi di frutta (20%).

Tra le caramelle primeggiano le morbide/gommose (83%), seguite dai lecca-lecca (70%), le gelée (55%) e le ripiene (49%), mentre le caramelle dure ottengono il 32%. Tra i gusti vince la fragola (61%), seguita dalla cola (56%); apprezzati i gusti a base di creme (54%), latte (49%) e caramello (48%), più distanziati i gusti esotici (18%), la menta (16%) e il caffè (10%).

A credere alla Befana, secondo la ricerca, è il 97% dei bambini dai 4 ai 6 anni, dato che scende al 63% per quelli tra i 6 e i 9 anni. Tra i 13-14enni, infine, il 31% sostiene di crederci ancora. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità