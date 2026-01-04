Calza della Befana, una tradizione che resiste: presente in 9 case su 10 Un’indagine di AstraRicerche per Unione Italiana Food rivela gusti e abitudini: caramelle e cioccolato sul podio, la Befana conquista ancora grandi e piccoli

Calza della Befana, una tradizione che resiste: presente in 9 case su 10.

Anche quest'anno la calza della Befana sarà presente in 9 case su 10 (90%), a conferma della tradizione che vede le caramelle protagoniste insieme ad altri dolci tipici. Lo rivela un'indagine realizzata da AstraRicerche per Unione Italiana Food. Un fascino che non ha età, visto che il 95% dei genitori intervistati assaggia le caramelle presenti nella calza dei propri figli, e 7 italiani adulti su 10 la ricevono o la regalano ad altri adulti.

Tra i prodotti più amati ci sono le caramelle (79%), che insieme a cioccolatini (86%) e barrette di cioccolato (83%) si spartiscono il podio. Il celebre carbone di zucchero, una volta immancabile, perde terreno pur restando presente nelle calze di 4 bambini su 10. Chiudono questa classifica la liquirizia (26%) e i succhi di frutta (20%).

Tra le caramelle primeggiano le morbide/gommose (83%), seguite dai lecca-lecca (70%), le gelée (55%) e le ripiene (49%), mentre le caramelle dure ottengono il 32%. Tra i gusti vince la fragola (61%), seguita dalla cola (56%); apprezzati i gusti a base di creme (54%), latte (49%) e caramello (48%), più distanziati i gusti esotici (18%), la menta (16%) e il caffè (10%).

A credere alla Befana, secondo la ricerca, è il 97% dei bambini dai 4 ai 6 anni, dato che scende al 63% per quelli tra i 6 e i 9 anni. Tra i 13-14enni, infine, il 31% sostiene di crederci ancora.

