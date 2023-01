SOROPTIMIST CLUB SAN MARINO Calze della Befana solidali: è il progetto "RicuciAmo", rivolto alle donne vittime di violenze

RicuciAmo è il progetto pilota, del Dipartimento Pari Opportunità e dell'associazione SOS Donna di Faenza, finalizzato a professionalizzare in ambito sartoriale donne vittime di violenze. Iniziativa accolta anche dal Soroptimist di San Marino. Le socie del club hanno curato, durante tutto il periodo delle feste, la vendita delle calze della Befana realizzate delle donne del laboratorio RicuciAmo oltre a realizzare pacchi regalo, ad offerta libera, il cui ricavato sarà utilizzato per fornire aiuto e sostegno alle donne vittime di violenze.

"È stata proprio l'occasione - afferma Maria Domenica Michelotti, presidente Soroptimist Club San Marino - per spiegare non tanto e non solo il progetto ma anche le problematiche legate alla violenza sulle donne. Abbiamo avuto l'occasione di parlare con tante donne, mostrare loro che è possibile uscire dalla violenza e segnalare i servizi a loro disposizione. Noi come Soroptimist abbiamo realizzato nella sede della Gendarmeria una stanza per te, un luogo dedicato proprio alle donne".

San Marino Outlet Experience, in partnership, ha aderito a “RicuciaAmo” e promosso un secondo progetto per il sociale; “Natale è ogni giorno, momenti speciali per condividere progetti speciali”, patrocinato dalle Segreterie di Stato Turismo e Sanità e sotto l'egida dell'Authority per le Pari Opportunità.

Nel servizio l'intervista a Maria Domenica Michelotti (Presidente Soroptimist Club San Marino)

