Cambia il codice ambientale: maggiore responsabilità e sanzioni più severe Lavoro coordinato fra Segreterie, in testa, Territorio e Interni. A passo celere verso una San Marino Plastic Free: dal 1 giugno divieto di commercializzazione di materiale 'usa e getta' in plastica

Un nuovo testo. Centra obiettivi attesi nella protezione dell'ambiente, guardando a tre dimensioni: gestione dei rifiuti, diritto alle informazioni in materia ambientale e tutela risarcitoria rispetto ai danni all'ambiente. In questa direzione, aumentano, in parallelo, sia le responsabilità per le aziende sammarinesi che gestiscono rifiuti - introducendo strumenti di maggiore garanzia verso lo Stato in caso di fallimento delle ditte stesse, così come il rilascio o revoca delle licenze per mancato rispetto delle norme - sia introducendo sanzioni più severe per disincentivare gli abbandoni di rifiuti. A proposito, accanto al danno ambientale, il decreto arriva a disciplinare anche la minaccia imminente di danno ambientale derivante dalla gestione dei rifiuti.

Altro criterio è quello dell'aggiornamento e dell'adeguamento delle norme alle direttive europee più recenti nel settore. Tra le novità: la disciplina che riguarda i sottoprodotti e le cosiddette “materie prime seconde”, allineandosi all'Emilia Romagna e introducendo così due registri elettronici per le imprese che rispettino i parametri produttivi. Ancora, l'istituzione di un “Catasto dei sottoprodotti” per garantirne la tracciabilità dei flussi. Sempre in merito ad una maggiore responsabilità: nasce la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per garantire l'applicazione delle norme e l'organizzazione corretta da parte dell'impresa.

Spicca, infine, il passo decisivo per San Marino per essere primo Paese 'Plastic Free': dal 1 giugno scatta il divieto di commercializzazione di prodotti 'usa e getta' in plastica. Esercenti di attività commerciali, artigianali, di somministrazione cibi e bevande su tutto il territorio potranno distribuire e utilizzare solo materiale compostabile.

