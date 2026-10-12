TERRITORIO Cambiamenti climatici, transizione energetica e nuovi rischi: a San Marino la sfida della prevenzione in un convegno dedicato Appuntamento mercoledì 14 ottobre al Kursaal. Il corso prevede crediti formativi per architetti, ingegneri, periti, geometri e geologi, ma è aperto a tutta la cittadinanza.

Mercoledì 14 ottobre il centro congressi Kursaal è pronto ad ospitare esperti, istituzioni, mondo accademico e professionisti per il convegno “La cultura della prevenzione e della riduzione del rischio”. Promosso dalle Segreterie di Stato Interni e Territorio, insieme alla Protezione Civile di San Marino, l'evento mette al centro una delle questioni decisive del nostro tempo: come anticipare i rischi anziché limitarci a gestirne le conseguenze.

“Confrontarsi su idee ed iniziative è fondamentale – afferma Andrea Belluzzi, Segretario di Stato agli Interni – per lavorare meglio e creare connessioni”. “Questi appuntamenti – aggiunge Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio – consento di tessere relazioni importantissime”. Il corso prevede crediti formativi per architetti, ingegneri, periti, geometri e geologi, ma è aperto a tutta la cittadinanza.

"Siamo partiti proprio dal discorso della cultura, nel senso che l'informazione alla popolazione, non solamente gli addetti ai lavori, diventa fondamentale - afferma Fabrizio Marcucci, referente prevenzione incendi Protezione Civile - soprattutto perché le regole che si mettono in campo non diventano solamente regole che arrivano dall'alto, ma diventano soprattutto un sedimento proprio per la popolazione e quindi siamo partiti dal concetto di prevenzione per poi delineare due settori chiave che saranno delineati alla mattina e al pomeriggio. La mattina si parlerà più che altro della sicurezza territoriale, quindi legata soprattutto al concetto anche di resilienza. Il pomeriggio invece andremo ad affrontare tutto l'aspetto della prevenzione incendi".



“Ben vengano questa tipologia di appuntamenti informativi - aggiunge Pietro Falcioni, capo Protezione Civile San Marino – per far capire ai cittadini i fenomeni del rischio, come affrontarli e i comportamenti da tenere”. Attività resa possibile grazie anche alla collaborazione pubblico/privato.

"Il concetto qual è? Non siamo soli, non siamo avulsi dal sistema che abbiamo intorno - evidenzia Iader Tosi, l'Antincendio Sammarinese - dovremmo fare sempre di più un'attività di collegamento tra la Repubblica di San Marino e le zone limitrofe".



Nel servizio le intervistare a Fabrizio Marcucci (Referente prevenzione incendi Protezione Civile) e Iader Tosi (L'Antincendio Sammarinese)

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