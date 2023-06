Cambiamento climatico, mercoledì evento pubblico organizzato da Rete Cambiamento climatico e crisi energetica: se ti sta a cuore, ne parli! Tra gli ospiti della conferenza organizzata da RETE il Professor Roberto Mugavero, presidente Cemec,

Cambiamento climatico e crisi energetica: se ti sta a cuore, ne parli! Tra gli ospiti della conferenza organizzata da RETE il Professor Roberto Mugavero, presidente Cemec, per parlare delle emergenze sanitarie conseguenti ad eventi meteorologici estremi. I temi del cambiamento climatico, dei disastri ambientali e della salute pubblica sono oggi elementi strettamente legati ed il loro impatto è avvertito dalle comunità in tutto il mondo. Per questo è fondamentale riconoscere l’importanza di queste sfide e intraprendere azioni immediate e concertate per mitigarne gli effetti. Ciò comporta affrontare, ora, e sempre più nell’immediato futuro, le cause che determinano il cambiamento climatico, rafforzare la preparazione e la risposta alle catastrofi, dare priorità alla salute pubblica e promuovere in modo crescente la cooperazione internazionale. Così anticipa il professor Roberto Mugavero, Presidente del Cemec, relatore dell’evento pubblico organizzato da RETE, dedicato ai cambiamenti climatici e alle loro conseguenze. Tra le quali appunto le minacce sanitarie impattanti sulla salute, che possono aggravare patologie esistenti, quali le malattie cardiovascolari, respiratorie e renali; oppure causare rischi infettivi derivanti dalle acque stagnanti a seguito di alluvione. Del resto il Cemec, che ha sede a San Marino da oltre 30 anni, è un organismo internazionale che si occupa specificatamente di formare personale sanitario, forze dell’ordine, protezione civile, volontari, soccorritori e operatori degli enti coinvolti nella gestione delle emergenze e delle catastrofi naturali o tecnologiche. Assieme al Professor Mugavero ci saranno l’Ambasciatore Sergio Piazzi, Segretario Generale PAM e Giovanni Maria Zonzini, Consigliere di RETE. Coordina il dibattito Andrea Giani, Direttore del giornale periodico del Movimento RETE, L’appuntamento è per mercoledì 28 giugno, alle ore 18:30 al Giardino dei Liburni.

