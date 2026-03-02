TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:51 Ravenna Capitale italiana del Mare 2026
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Cambiamento climatico, Pierluigi Randi: "Nostro territorio così come strutturato non può fronteggiare certi eventi"

Il blogger Moreno Fogliata fa un analisi sugli interventi di tipo preventivo necessari per contrastare le criticità.

di Giacomo Barducci
2 mar 2026
Le interviste a Pierluigi Randi e Moreno Fogliata
Le interviste a Pierluigi Randi e Moreno Fogliata

"Abbiamo un territorio che è stato forgiato per il clima del passato - spiega Pierluigi Randi, presidente Associazione Meteo Professionisti - regge molto bene quello che accadeva nel passato. Oggi però sono cambiate molte cose, quindi il nostro territorio, così come è strutturato oggi, non è più in grado di fronteggiare determinati eventi che in passato non c'erano. Ogni tanto avevamo degli eventi che possiamo considerare estremi, ma erano molto rari. Oggi stanno diventando più frequenti e abbiamo visto nel 2023 e anche nel 2024 che il nostro territorio non è più in grado di reggere un impatto del genere".

Per agire al meglio occorrono interventi di tipo preventivo, aggiunge Moreno Fogliata: “Istituzioni, comuni e divulgatori – afferma – devono far capire che occorrono investimenti economici per andare a migliorare magari i bacini idrogeologici o quant'altro. Poi probabilmente possiamo fare ulteriori miglioramenti riguardo alle allerte e alla prevenzione in linea generale e successivamente riuscire a far capire alla gente comune di avere una maggior partecipazione nel cambiamento climatico".

Nel servizio le interviste a Pierluigi Randi (Presidente Associazione Meteo Professionisti) e Moreno Fogliata (Blogger)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità