Cambiamento climatico, Pierluigi Randi: "Nostro territorio così come strutturato non può fronteggiare certi eventi" Il blogger Moreno Fogliata fa un analisi sugli interventi di tipo preventivo necessari per contrastare le criticità.

"Abbiamo un territorio che è stato forgiato per il clima del passato - spiega Pierluigi Randi, presidente Associazione Meteo Professionisti - regge molto bene quello che accadeva nel passato. Oggi però sono cambiate molte cose, quindi il nostro territorio, così come è strutturato oggi, non è più in grado di fronteggiare determinati eventi che in passato non c'erano. Ogni tanto avevamo degli eventi che possiamo considerare estremi, ma erano molto rari. Oggi stanno diventando più frequenti e abbiamo visto nel 2023 e anche nel 2024 che il nostro territorio non è più in grado di reggere un impatto del genere".

Per agire al meglio occorrono interventi di tipo preventivo, aggiunge Moreno Fogliata: “Istituzioni, comuni e divulgatori – afferma – devono far capire che occorrono investimenti economici per andare a migliorare magari i bacini idrogeologici o quant'altro. Poi probabilmente possiamo fare ulteriori miglioramenti riguardo alle allerte e alla prevenzione in linea generale e successivamente riuscire a far capire alla gente comune di avere una maggior partecipazione nel cambiamento climatico".

Nel servizio le interviste a Pierluigi Randi (Presidente Associazione Meteo Professionisti) e Moreno Fogliata (Blogger)

