Cambiare vita con l'Armocromia

La consulente di immagine Claudia Murra, ci fa fare un viaggio nell'armocromia per cercare di capire più da vicino di cosa si tratta. Un mondo di colori, stagioni, valorizzazione del proprio essere. Un miglioramento dell'estetica che incide non solo sulla bellezza esteriore, ma di rimando anche su molte altre sfere. Non si tratta di qualcosa di vanesio, non è un fenomeno modaiolo pronto ad essere superato dopo qualche mese, bensì stiamo parlando di un argomento molto più complesso.

Che cos'è l'armocromia?

L’armocromia è una tecnica oggettiva chiamata anche analisi del colore che in base alle caratteristiche cromatiche di una persona (mix di pelle, occhi e capelli) decreta una palette di colori. Cos’è una palette di colori? È una serie di colori che va a valorizzare e ad esaltare i propri colori naturali. Grazie a questa palette non capiremo soltanto quali sono i colori più valorizzanti da usare negli abiti e negli accessori, ma capiremo anche le tonalità più adatte ed armoniose nel make-up e nel colore dei capelli, e tante altre caratteristiche personali.

Come si realizza un profilo ad hoc per una persona?

L’armocromia è il primo step di un percorso di consulenza di immagine. La consulenza è un viaggio di consapevolezza dentro di sé che permette di conoscere la natura delle persone e potenziare l’aspetto fisico e interiore di ognuno. Attraverso colori e forme fisiche mettiamo in connessione il nostro mondo interiore con il nostro aspetto.









A cosa può essere utile? E quali benefici si possono trarre?

Anche se questo lavoro può apparire ai più superficiale, in realtà è proprio il contrario, in tutti i casi nasce l’esigenza di un percorso più profondo e una spinta al cambiamento frutto di una nuova consapevolezza. È un investimento senza tempo. Moltissime delle informazioni e delle tecniche che si apprendono si possono utilizzare per sempre. Migliora l'umore e l'autostima: l’immagine avrà un impatto positivo sull’autostima e quindi sulle performance lavorative e relazioni personali. Ti fa guadagnare tempo e denaro: ottimizzando il guardaroba si smette di spendere per acquisti che non valorizzano.

È un settore dedicato solo alle femmine o anche ai maschi? E in percentuale, sono più le donne o gli uomini che richiedono questi servizi?

È un servizio assolutamente genderless. Tuttavia la maggior parte di persone che ne usufruiscono sono donne.

Quali sono gli obiettivi finali delle clienti e dei clienti che contattano un consulente d'immagine in merito all'armocromia?

L’armocromia spesso è solo la punta dell’iceberg di una necessità più grande di rinascere, cambiare vita o semplicemente migliorarla e non solo dal punto di vista materiale, ma soprattutto emotivo.

"Sto studiando a fondo l’effetto benefico dei colori e sto sperimentando dei nuovi servizi che approfondiscono questo aspetto dal punto di vista emotivo" - conclude Murra - "I colori sono il futuro, sono fondamentali, sono energia e ci influenzano tantissimo. Credo non si possa più considerare l’immagine come qualcosa di prettamente fisico, dobbiamo andare oltre".