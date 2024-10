RIMINI Cambio al vertice del Comando VV.F: Cancelliere passa il testimone a Ferraiuolo

Dopo quasi tre anni cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini: Piergiacomo Cancelliere, che prenderà servizio presso il Comando di Latina, passa il testimone a Luigi Ferraiuolo, proveniente dal Comando di Ferrara ed assegnato a Rimini quale primo incarico da Dirigente. Nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la Sede Centrale di Via Varisco, Cancelliere ha dato il benvenuto al nuovo Dirigente. Dopo l’augurio di un proficuo lavoro l’ormai ex Comandante ha voluto ringraziare tutte le istituzioni presenti per la costante e costruttiva collaborazione, sempre fondata sulla sicurezza della collettività.



Non senza commozione l’Ing. Cancelliere, che ha lavorato spesso a stretto contatto con il servizio Antincendio della Polizia Civile, ha voluto riservare per ultimo i ringraziamenti a tutto il personale del Comando per il lavoro svolto durante il suo mandato. "L’arrivo a Rimini, qui nel nostro Comando, mi ha trasmesso sin da subito sensazioni favorevoli che poi si sono concretizzate conoscendovi e lavorando al vostro fianco. Siete donne e uomini eccezionali, che sposano e incarnano appieno i valori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Romagna è stata colpita profondamente in questi anni dalle alluvioni, il nostro territorio è stato in buona parte risparmiato, ma il personale di Rimini si è speso senza riserve nei territori colpiti delle province di Ravenna e Forlì Cesena. Senza di voi non avremmo mai potuto raggiungere il livello di efficienza ed efficacia cui siamo oggi".

L’ing. Ferraiuolo si laurea nel 1994 in ingegneria civile ed entra nel Corpo Nazionale nel 1998 come funzionario presso il Comando di Ferrara. Nel corso degli anni collabora con il Dipartimento nell’ambito della Direzione di Prevenzione e Sicurezza Tecnica ed in Regione Emilia Romagna come componente del Comitato Tecnico Regionale.

Numerose sono state le emergenze cui ha partecipato sia nel contesto nazionale che in quello regionale, ultima delle quali quella che ha colpito l’Emilia Romagna. Il neo Comandante ha ringraziato il collega uscente manifestando il massimo impegno ed entusiasmo nel perseguire il costante accrescimento tecnico e funzionale del Comando.

