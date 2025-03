Cambio ora 2025, torna l’ora legale: nella notte lancette avanti di un’ora Alle 2 si passa direttamente alle 3. L’ora legale resterà in vigore fino al 26 ottobre 2025. Nel 2024 risparmiati 90 milioni di euro e 170mila tonnellate di CO₂

Cambio ora 2025, torna l’ora legale: nella notte lancette avanti di un’ora.

Torna stanotte l'ora legale, l'appuntamento che - come ogni anno, nell'ultimo fine settimana di marzo - impone di spostare le lancette degli orologi in avanti di un'ora: alle 2.00 si passerà direttamente alle 3.00. Si dormirà un'ora in meno, ma si potrà godere di più della luce solare, con un possibile risparmio energetico. L'ora solare, scattata domenica 27 ottobre 2024, verrà dunque sostituita questa notte e resterà in vigore fino al 26 ottobre 2025.

Introdotta in Italia nel 1966, l’ora legale ha portato notevoli benefici in termini di risparmio energetico. Solo nel 2024, secondo Terna, l’Italia ha risparmiato circa 90 milioni di euro e 370 milioni di kWh di elettricità, evitando l’emissione di 170mila tonnellate di CO₂.

Dal 2018, l’UE ha abolito l’obbligo per gli Stati membri di cambiare l’ora, ma l’Italia non ha ancora preso una decisione definitiva. I Paesi del Nord Europa sono favorevoli all’alternanza, mentre quelli del Sud, come l’Italia, valutano l’ipotesi di mantenere l’ora legale tutto l’anno. Negli Stati Uniti, invece, il cambio d’orario avviene la seconda domenica di marzo, e quest’anno è avvenuto il 9 marzo. Fanno eccezione le Hawaii e alcune aree dell’Arizona, che non adottano l’ora legale.

