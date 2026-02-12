Camerata del Titano dona programmi di sala storici alla Biblioteca di Stato

Un evento dal forte valore simbolico per la cultura sammarinese: dopo il traguardo della 40esima edizione del Concerto di Santo Stefano, l’Associazione Musicale Camerata del Titano ha donato alla Biblioteca di Stato i programmi di sala di tutte le edizioni del concerto, insieme a quelli di oltre 270 appuntamenti delle 27 edizioni della Rassegna Musicale d’Autunno. Alla cerimonia a Palazzo Valloni hanno preso parte il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj, la Responsabile della Biblioteca di Stato e Beni Librari Lucia Cecchetti, il Presidente dell’Associazione Giuliano Giardi e il Direttore Artistico Augusto Ciavatta.

Non si è trattato soltanto di una consegna di documenti, ma di un passaggio di memoria: quei programmi raccontano interpreti, repertori, stagioni artistiche e soprattutto una comunità che, anno dopo anno, si è riconosciuta nella musica. Perché la musica non è solo intrattenimento, è un linguaggio che attraversa il tempo, crea identità e custodisce emozioni collettive. Conservare queste tracce significa offrire agli studiosi e ai sammarinesi la possibilità di rileggere la propria storia culturale, comprendendo come l’arte contribuisca a costruire il senso di appartenenza.







