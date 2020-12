“Cammina e arriverai al sole”. Il nuovo libro di Sergio Barducci sulla vita di Roberto Valducci

Un industriale affascinato dall'innovazione, dall'arte, dalla cultura: un “Principe illuminato”. È la prima frase che si legge in “Cammina e arriverai al sole”, il romanzo biografico, scritto da Sergio Barducci, in cui racconta la vita di Roberto Valducci, imprenditore italo sammarinese fondatore del gruppo Valpharma. “Esprimiamo il nostro compiacimento – hanno sottolineato in udienza i Capitani Reggenti – per l'omaggio che Sergio Barducci ha reso alla figura e all'opera di un grande uomo e imprenditore”.





“In questo romanzo – evidenzia il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – sono racchiusi e rappresentati tutti i punti di umanità che Valducci esprimeva”. “La forza di mio papa – aggiunge Alessia Valducci – è sempre stata la voglia di fare”.

Nel servizio le interviste a Sergio Barducci (scrittore e giornalista) e Alessia Valducci (Presidente Valpharma)