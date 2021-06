ZAINO IN SPALLA Cammino di Santiago: partono i quattro "ambasciatori di San Marino" nel mondo 850 chilometri per ritrovare se stessi. Racconteranno la proposta sammarinese per gli amanti del trekking.

Sono stati nominati simbolicamente “ambasciatori di San Marino nel mondo” Giovanni Francesco Ugolini, Terzo Zafferani, Andrea Paesini e Antonio Capezzone, i quattro pellegrini che percorreranno il Cammino del Nord (“Camino del Norte”, uno dei Cammini di Santiago de Compostela), con uno zaino sulle spalle pesante 10 chilogrammi.

[Banner_Google_ADS]



La partenza da San Marino è prevista per il 16 giugno alle 3:00 di notte. Una volta arrivati a Bergamo, prenderanno l'aereo per Bordeaux e da lì il treno per Irùn, dove inizieranno il cammino. In un mese percorreranno in tutto 850 chilometri, circa 28-30 al giorno.

Questa è la terza volta che intraprendono il Cammino, dopo quello Francese e quello Portoghese, perché “Il Cammino di Santiago - dice Giovanni Francesco Ugolini - è un percorso mistico, particolare, che cambia la vita e il modo di affrontarla”. E aggiunge che “non tutti partono per un motivo religioso, si può anche partire per ritrovare sé stessi e analizzare il proprio vissuto. Una volta tornati, non si vede l'ora di ripartire”.

Anche il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati ha augurato ai pellegrini un buon viaggio, ricordando loro il ruolo di ambasciatori di San Marino nel mondo con la bandiera sammarinese, regalata dallo stesso Segretario, sul petto e sulle spalle. Si augura, inoltre, di essere presente a Santiago al loro arrivo, in accordo con il Ministro del Turismo spagnolo.

Nello zaino porteranno anche una lettera del Vescovo di San Marino-Montefeltro Andrea Turazzi da consegnare a Mons. Julian Barrio Barrio, Arcivescovo di Santiago di Compostela.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: