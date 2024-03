CAROVITA Campagna anti-inflazione, il SdS Marco Gatti: "Basta dire che non c'è attenzione verso fasce deboli" Sull'andamento della campagna, giudicata un insuccesso da parte della Csdl, afferma: "L'inflazione va analizzata su base annua"

Si accende il dibattito sulla misura del governo sammarinese per calmierare i prezzi del carrello della spesa. Dopo la presa di posizione della CsdL, che giudica l'iniziativa un “insuccesso”, il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ritiene che l'inflazione vada analizzata su base annua. Sappiamo, spiega, che a San Marino alcuni prodotti sono più cari avendo un bacino di utenza inferiore rispetto a Rimini, noi però facciamo politiche di contenimento dei costi sulla SMAC, come per i carburanti, che non vengono conteggiate nell'incidenza.

"È vero - afferma Gatti - che per quanto riguarda questi dati non rientrano nelle politiche che sono state portate avanti: questi sono i prezzi di vendita ordinari senza, ad esempio, le politiche della SMAC. Andrebbero quindi calcolati e scomputati perché anche questi qui hanno avuto un incidenza sull'inflazione in diminuzione della stessa. Altro elemento il fatto che si prende solo gli ultimi mesi; possiamo vedere come abbia influito tantissimo a livello di incidenza il fatto della decrescita delle utenze, perché se andiamo a vedere Rimini, nei primi mesi del 2023 c'era un aumento del 30%, 20% e 13% mentre San Marino è stato molto più costante e basso".

Dal sindacato contestato anche l'intervento delle misure, ritenute "pioggia" e non mirate alle fasce più in difficoltà: "È stato chiesto da parte dell'Associazione dei Consumatori di intervenire sui generi alimentari; è chiaro che noi le politiche sulla SMAC non le possiamo fare sul singolo prodotto perché è tecnicamente impossibile, le possiamo fare sul settore, dove infatti siamo intervenuti. Abbiamo anche introdotto tanti strumenti diretti per quelle che sono le fasce più deboli. Bisogna vedere l'insieme delle cose, a mio punto di vista è scorretto alimentare questa questione interna alla Repubblica di San Marino dove sembra che da noi tutto sia esagerato, che non ci sia un'attenzione da parte dello Stato verso le fasce più deboli perché questo è falso".

Nel servizio l'intervista a Marco Gatti (Segretario di Stato Finanze e Bilancio)

