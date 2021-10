ISS Campagna antinfluenzale: al via le prenotazioni, salgono i casi covid Questa mattina le prime dosi somministrate a medici e sanitari ISS. Dall'11 ottobre partiranno le somministrazioni per la cittadinanza. Sul fronte covid 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Per il secondo inverno consecutivo il virus dell'influenza stagionale si trova a convivere con il covid, responsabile della pandemia. Anche quest'anno si avvia quindi la campagna di vaccinazione antinfluenzale con le prime dosi somministrate a medici e sanitari ISS. Da oggi tutta la cittadinanza potrà prenotarsi tramite CUP (0549 994889) e le somministrazioni partiranno dall'11 ottobre per concludersi il 5 novembre. Circa 6.500 le dosi acquistate dall'ISS, di cui 500 riservate ai minori.

La vaccinazione antinfluenzale è consigliata a tutte le persone con più di 60 anni, ai bambini dai 6 mesi di età e a tutti coloro che rientrano nelle categorie a rischio o più esposte al contagio.



Sul fronte covid nelle ultime 24 ore quattro i nuovi casi registrati in Repubblica e sei le guarigioni. 32 i positivi attivi totali dei quali 30 seguiti a domicilio e due ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva che ospita anche un altro paziente negativizzato. Molto positivo il dato sulla campagna vaccinale anti covid. A San Marino infatti risulta completamente immunizzata l'81,11% della popolazione vaccinabile.

Nel servizio l'intervista a Sergio Rabini (Direttore Sanitario ISS) e Agostino Ceccarini (Direttore Cure Primarie)

