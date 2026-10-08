ISS Campagna influenzale al via con il primo Open Day Ampia adesione, con numeri in aumento rispetto allo scorso anno: oltre 700 le vaccinazioni somministrate. Secondo Open Day il 12 novembre

Campagna antinfluenzale al via con il primo open day vaccinale. Primo appuntamento ad accesso libero: Open Day vaccinale, nell'ambulatorio dedicato all'Ospedale di Stato, che dà di fatto il via alla campagna antinfluenzale. Uno slogan efficace scelto quest'anno dall'ISS “Proteggi te stesso, i tuoi cari e la comunità”, giocando d'anticipo e con un obiettivo che corre su più dimensioni: ridurre le possibili complicanze dell’influenza; tutelare i più fragili e limitare la pressione esercitata dai virus respiratori sui servizi sanitari durante la stagione invernale.

Porte aperte alla vaccinazione senza bisogno di prenotarsi e sempre dalle 9 alle 16,30 in Ospedale anche il prossimo 12 novembre, mentre sono previste sedute dedicate per i minori con prenotazione tramite CUP il 19 e il 30 ottobre e il 20 e il 27 novembre, dalle 14 alle 18.

L'ISS ricorda come il vaccino antinfluenzale sia consigliato a tutta la popolazione e, in particolare, raccomandato per le categorie maggiormente esposte al rischio di complicanze: bambini fino a 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, persone con più di 60 anni e soggetti con patologie acute o croniche.

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