Campagna referendaria Ivg: gli appuntamenti di oggi.

Proseguono gli appuntamenti della campagna referendaria sull'Interruzione volontaria di gravidanza.

Il Comitato Uno di noi invita alla visione del film "Unplanned", presso il Cinema Concordia di Borgo Maggiore, alle ore 17,30 e 21,15.

Il film - in lingua italiana, attualmente in fase di proiezione in anteprima nazionale nella penisola italica - è tratto da una storia vera e racconta di Abby Johnson, direttrice della clinica abortiva più importante degli Stati Uniti, che si trova ad assistere ad un’interruzione di gravidanza e da lì comprende la grande menzogna nascosta dietro al cosiddetto “diritto” all’aborto. Ingresso a pagamento € 3 al pomeriggio e € 5 alla sera.

RETE, che si è schierato apertamente per il Sì, invita la cittadinanza alla sua prima serata pubblica in programma per stasera alle ore 21:00 presso la Sala Ex International di Borgo Maggiore, con l’intento di portare avanti la campagna referendaria con serenità, informando correttamente i cittadini.





