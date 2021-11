Campagna Tende a favore della "Giussani" High School di Kampala

SRV_AVSI_TENDE_26112021_1930

Haiti, America Latina, Libano e Uganda, la stessa Italia. Il sostegno di Avsi, il supporto ai progetti di sviluppo in 5 parti del mondo anche attraverso "le Tende", quest'anno a tema “Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio”. Momento solidale di Avsi San Marino con ricavato devoluto a favore di uno dei progetti: Si guarda alla “Luigi Giussani”, High School di Kampala, Uganda, dove le scuole sono chiuse dal marzo 2020 per via del Covid, in una situazione di emergenza educativa allarmante. "Abbiamo deciso – ci racconta – di andare noi a casa loro, due volte a settimana, 40 professori e 50 studenti tra i più grandi negli slums di Kampala, a portare compiti e compagnia".

Nel video, l'intervista al Presidente di Avsi San Marino, Alessandra Greco e al Direttore della “Luigi Giussani” High School di Kampala, Matteo Severgnini