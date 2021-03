CONGRESSO DI STATO Campagna vaccinale, Ciavatta: “Con 500 dosi al giorno, siamo oltre le aspettative” In arrivo in queste ore 7500 dosi di richiamo Sputnik. In Congresso delibere, ma, su tutto, il punto su andamento e prospettive delle vaccinazioni

Avanti spediti. La campagna vaccinale procede serrata. C'è tutta la soddisfazione dell'Esecutivo, insieme però alla necessità di fare il punto, passo a passo, guardando agli accordi in essere con l'Italia. Arrivate oggi, a distanza di una settimana dalla prima fornitura, altre 1.170 dosi di vaccino Pfizer, destinati ai richiami. Attese per lunedì, massimo martedì prossimo, altre 2.340 fiale dello stesso vaccino, riservato a San Marino sulla base dell'accordo tra Segreteria Sanità e Ministero della Salute italiano. Prevede, lo ricordiamo, un rapporto pari a 1 dose ogni 1700 abitanti e - conti alla mano - ormai ci siamo. A questo punto, sarà necessario tornare a confrontarsi con la controparte italiana.

Sul fronte del canale parallelo, quello dell'approvvigionamento presso il Fondo Sovrano russo, sono in arrivo proprio in queste ore le 7.500 dosi di richiamo Sputnik.

A poco più di 10 giorni dall'avvio delle somministrazioni, torna a tracciare un bilancio il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta: “Sta andando molto bene – dice. Con 500 vaccinazioni al giorno, siamo oltre le aspettative”. E ricorda come sia cadenzata la campagna, per fasce di popolazione: ormai al via la seconda fase, che vedrà la vaccinazione prioritaria di persone con disabilità, categorie a rischio, fra cui anche insegnanti, forze di polizia, corpo diplomatico.

