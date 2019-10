Campagna vaccinale: giornata di formazione e vaccinazione per il personale sanitario

Nel servizio le interviste a Mara Morini (Direttore attività sanitarie) e Francesco Toni (Direttore Dipartimento Igiene Sanità Pubblica AUSL Romagna)

Prevenire è meglio che curare. L'Istituto per la Sicurezza Sociale si prepara alla nuova campagna vaccinale antinfluenzale con la formazione e la vaccinazione del proprio personale sanitario. Illustrati i rischi di una semplice influenza e spiegati i motivi per cui è importante proteggersi.

Finito il momento formativo è stata effettuata una sessione straordinaria di vaccinazione rivolta al personale sanitario. A San Marino, lo ricordiamo, sarà possibile vaccinarsi a partire da lunedì 4 novembre, in Italia si inizierà una settimana prima il 28 ottobre. Sono già state 4000 le dosi acquistate dall'ISS, circa 1000 in più dello scorso anno, mentre in Romagna sono circa 200.000 le dosi già disponibili.

Nel servizio le interviste a Mara Morini (Direttore attività sanitarie) e Francesco Toni(Direttore Dipartimento Igiene Sanità Pubblica AUSL Romagna)