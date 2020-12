Campagna vaccinale per il Covid 19 a San Marino: prime somministrazioni entro la fine di gennaio 2021

San Marino si sta preparando in vista della campagna vaccinale per il Covid 19. Riunita questa mattina, alla presenza del segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, la commissione vaccini, di cui fanno parte dirigenti sanitari Iss e Dipartimento Prevenzione. Il Segretario Ciavatta ha illustrato il protocollo di intesa con il Ministero della Salute italiano, in fase di sottoscrizione, nel quale è prevista la fornitura di vaccini contro il virus Sars-CoV-2 da parte dell’Italia a San Marino, nell’ambito dell’approvvigionamento italiano.





Il protocollo prevede una uniformità nel programma di vaccinazione, ai rispettivi paesi le competenze sulla modalità di somministrazione e la definizione delle categorie di persone a cui somministrare il vaccino in via prioritaria. Nell’ambito degli accordi in corso, l’Italia si impegna inoltre ad assicurare la fornitura di vaccini, per garantire la copertura vaccinale, fino al raggiungimento di un massimo di 25mila cittadini della Repubblica di San Marino.

La Commissione vaccini ISS ha quindi già iniziato a elaborare il piano strategico di somministrazione e la relativa campagna per la vaccinazione anti Covid-19. La vaccinazione sarà gratuita per tutti i sammarinesi e, compatibilmente con l’arrivo delle forniture, si procederà alle prime somministrazioni entro la fine di gennaio 2021.