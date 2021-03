Campagna vaccinale: spediti verso la "Seconda Fase" A livello globale, San Marino in scalata per dosi somministrate. Le statistiche dal portale Our World in Data

2700 vaccinati, tutte prime dosi. E' il dato, aggiornato a ieri, che dice molto sull'avanzamento della campagna vaccinale. Sul fronte delle forniture, consegnata la seconda trance dello Pfizer-Biontech (sono altre 1170 dosi) e, sempre ieri in serata, l'arrivo di nuove fiale Sputnik (altre 7500, necessarie ai richiami). Per quanto riguarda le somministrazioni, stando alla suddivisione in fasce di priorità, così come stabilito dal Piano Vaccinale ISS, sta per terminare la cosiddetta “Prima Fase”, con le ultime chiamate indirizzate ad anziani over-75 e ad alcuni sanitari delle strutture private. Transizione, dunque, verso la “Seconda Fase”, il cui avvio ufficiale verrà comunicato dall'ISS, insieme alle modalità di prenotazione.

[Banner_Google_ADS]

Include disabili e familiari conviventi di persone non autosufficienti, personale della scuola, Forze di Polizia. Campagna massiccia, molte le energie messe in campo, per cui l'ISS, anche sulla base di alcune chiamate pervenute, invita ufficialmente il personale sanitario, privato o in pensione, che volesse mettere a disposizione parte del proprio tempo, a fornire supporto, contattando la segreteria della Direzione Generale. (direzione.generale@iss.sm) Dal portale Our World in Data, intanto, il monitoraggio a livello globale delle vaccinazioni Anti-Covid (calcolato sul numero di dosi ogni 100 abitanti) registra la netta accelerazione impressa da San Marino e ne evidenzia graficamente la scalata. Tra gli ultimi Stati a celebrare il suo V-Day, Il Titano si è in pochi giorni portato in zona alta, ad un passo dall'Italia, superando piccoli Stati come Andorra e Monaco.





I più letti della settimana: