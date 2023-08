SEGRETERIA DI STATO AL TURISMO Campo Bruno Reffi: cresce l'attesa per il concerto di Al Bano Lo spettacolo è patrocinato dalla Segreteria di Stato la Turismo e organizzato da Ventidieci con la collaborazione dell'Ufficio del Turismo.

Non un semplice concerto, ma uno spettacolo che ripercorre la lunga carriera di Albano Carrisi. “È la mia vita”, in programma giovedì a Campo Bruno Reffi, racchiude tutti i grandi successi di Al Bano come Nel sole, con un milione e trecentomila copie vendute, Felicità, Nostalgia Canaglia, e anche i brani più recenti.

"Al Bano ormai è diventato un amico di San Marino - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - in questo caso porta in Repubblica il suo concerto, qualcosa di unico. Sono convinto che sarà come è, un grandissimo cantautore ma soprattutto una persona vicino a tutti come lo è sempre stato".

Il concerto è patrocinato dalla Segreteria di Stato la Turismo e organizzato da Ventidieci con la collaborazione dell'Ufficio del Turismo: "Per chi non avesse ancora acquistato i biglietti - aggiunge Pedini Amati - lo potrà fare anche direttamente la sera del 10 oppure al FreeShop in questi giorni".

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)

