NUOVO DIGITALE TERRESTRE Canale 831; problemi per ricevere la San Marino Rtv? Chiamare 0549 882039

Canale 831; problemi per ricevere la San Marino Rtv? Chiamare 0549 882039.

Il 28 agosto scorso la Rai ha servito agli italiani un primo assaggio televisivo del nuovo digitale terrestre. Sul "piatto" quel T2 che consente agli editori un utilizzo più comodo ed efficiente delle frequenze, restituendo agli spettatori una maggior difesa dalle interferenze e una qualità delle immagini con una capacità di banda quasi raddoppiata che arriva a circa 37 mibit/sec.

Contestualmente la Rai ha proceduto anche a un rimescolamento degli altri canali sui due Mux interessati (A e B), tra cui l'831 del digitale terrestre della San Marino Rtv. Un rimescolamento che crea qualche problema agli spettatori. C'è chi lamenta, infatti, di non vedere più in parte o in toto il bouquet tematico. Tra questi, quegli italiani (si stimano dieci milioni di apparecchi non compatibili con il T2) che non possiedono un televisore acquistato a partire dal 22 dicembre 2018.

Per loro la soluzione è un decoder o una nuova tv. Ma si registrano problemi anche tra coloro che una tv di nuova generazione ce l'hanno ma non compatibile con l'ultimo standard adottato: DVB-T2 codec HEVC.

Inoltre, ogni switch off necessita di una risintonizzazione dei canali. E non sempre è automatica. E purtroppo anche quella manuale a volte non basta. In alcuni casi il problema potrebbe essere addirittura l'antenna.

Chi avesse problemi di ricezione della San Marino Rtv deve chiamare la nostra assistenza allo 0549 882039 e lasciare un messaggio con nome, numero di telefono e zona di ricezione. Sarà ricontattato dai nostri tecnici per risolvere il problema.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: