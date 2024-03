PERICOLI DELLA RETE Canale Whatsapp pedopornografico: il Preside delle Medie allerta i genitori degli studenti Diramata una circolare per monitorare l'attività dei figli su internet

La sezione di Polizia Postale della Gendarmeria sta analizzando il caso di un canale Whatsapp con contenuti violenti e pedopornografici a cui sono stati iscritti, anche a loro insaputa, alcuni minorenni sammarinesi. Il dirigente delle scuole medie ha diramato una circolare per allertare i genitori di tutti gli studenti.

II caso è già stato denunciato alla Gendarmeria - con la sezione di Polizia Postale all'opera per gli accertamenti - e segnalato dalla madre di una minorenne sul gruppo Facebook “San Marino risponde” per mettere in allerta altri genitori. Si tratta di un canale Whatsapp – il nome sarebbe “il gruppo più grande di sempre” - con contenuti pericolosi e pedopornografici, a cui sono stati aggiunti, a loro insaputa, ragazzini e ragazzine sammarinesi, anche di 10-13 anni.

Informato della vicenda il Dirigente delle Scuole Medie Remo Massari ha diramato una circolare alle famiglie degli studenti [vedi allegato] sollecitando i genitori a monitorare l'attività dei figli su internet, ricordando, tra le altre cose, che l'utilizzo dei social network richiederebbe un'età non inferiore ai 13 anni ed anche che gli strumenti di controllo genitoriale presenti su smartphone e computer, possono impedire l'accesso ad alcune applicazioni e limitare l'accesso a contenuti non adatti.

Nel gruppo Facebook “San Marino risponde”, su cui si è sviluppato un dibattito social, un utente ha segnalato un caso analogo a Mestre, di cui ha riferito il “Corriere del Veneto” nell'edizione del 18 febbraio.

