STATO CIVILE Cancellata la cittadinanza sammarinese a 32 naturalizzati 'inadempienti' Intanto arriva in Commissione il pdl per rimuovere l'obbligo di rinuncia ad altre cittadinanze

Come preannunciato nei giorni scorsi, il 2 ottobre, dallo Stato Civile, sono partite le prime comunicazioni di cancellazione della cittadinanza sammarinese, per i naturalizzati che non hanno rinunciato ad altre cittadinanze possedute entro i termini previsti.

Sono esattamente 32 coloro che hanno perduto la cittadinanza sammarinese acquisita per naturalizzazione, non avendo rinunciato ad altre cittadinanze entro i termini previsti dal comma 11 dell’articolo 2-ter della legge sulla cittadinanza del 2000, con le modifiche apportate nel 2019. Due sono invece riusciti ad evitare la cancellazione, avviando in extremis le procedure di rinuncia alla cittadinanza italiana, recandosi precipitosamente in Ambasciata in Viale Antonio Onofri, nell'ultimo giorno utile. Entro il mese di ottobre, intanto, arriverà in commissione, in sede referente il pdl che – sulla base di una istanza approvata – prevede il superamento dell'obbligo di rinuncia alle altre cittadinanze possedute, per coloro che intendono essere naturalizzati sammarinesi. Ma il tempo stringe per un altro 'pacchetto' di naturalizzati che, a cinque anni dal 21 novembre 2020 – 108 quelli che giurarono in quella giornata – non hanno ancora proceduto alla rinuncia delle altre cittadinanze possedute. Sarebbero alcune decine e se il pdl che rimuove l'obbligo non entra in vigore entro quella data, si profilano altre cancellazioni.

