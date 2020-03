ESC Cancellato l'Eurovision Song Contest 2020

Cancellato l'Eurovision Song Contest 2020.

Con un comunicato, l'organizzazione dell'ESC annuncia la cancellazione dell'evento 2020 di Rotterdam.

"È con profondo rammarico - si legge nella nota - che dobbiamo annunciare la cancellazione dell'Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. L'incertezza creata dalla diffusione del coronavirus (COVID-19) in tutta Europa - e dalle restrizioni poste in essere dai governi delle emittenti partecipanti e dalle autorità olandesi - indica che l'Unione europea di radiodiffusione (EBU) ha preso la difficile decisione di non continuare con l'evento".

Sulla notizia è intervenuto, in un comunicato, il Dg di San Marino Rtv, Carlo Romeo.



I più letti della settimana: