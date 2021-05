Candidature ESC 2022, Di Maio (IV): “Si tenga in Romagna, con la collaborazione di San Marino”

Dopo Rimini, la Romagna con San Marino. È il deputato di Italia Viva, Marco Di Maio a candidare la Riviera ad ospitare l'Eurovision Song Contest, che, dopo la vittoria dei Maneskin, arriverà in Italia nel 2022. “Il sindaco di Rimini Gnassi ha avanzato la candidatura di Rimini ad ospitare il prossimo ESC e io ho rilanciato, con la candidatura della Romagna” – dice Di Maio, ospite ieri di Rtv, nella trasmissione Hotel Nazionale. “Rimini ha tutte le caratteristiche, in termini di ospitalità e di strutture e la Romagna – prosegue - ci può mettere la logistica che Rimini da sola non può fornire. Io credo che sia una opportunità per la nostra terra, anche in collaborazione con San Marino. L'ESC sarà una grande vetrina e credo che anziché fare queste manifestazioni internazionali nelle grandi città, si possa pensare di farlo in una realtà che possiamo, sì, definire provinciale, ma comunque conosciuta in tutto il mondo”.