Cani avvelenati, Emanuela Stolfi Apas: "Basta parole, ci vogliono fatti concreti da parte del Governo"

Le interviste a Emanuela Stolfi e a Claire Chiaruzzi

A 24 ore dalla notizia della morte di Murdoch, il cane da soccorso della Protezione Civile sammarinese stroncato da un sospetto avvelenamento, si moltiplicano le reazioni e le denunce. A raccontare il dolore della perdita è stata l’Unità Cinofila da Soccorso, che ha ricordato con commozione l’impegno, l’energia e la dolcezza del giovane cane. “Un guerriero che ci ha dato tanto e che ci lascia nel pieno della sua vita – scrivono i volontari – mentre la sua compagna Teha ora fuori pericolo”. Sgomento e indignazione dell'Apas: “Siamo stanchi dell’impotenza davanti a questi fatti – tuona – chiediamo giustizia”.

"Non abbiamo più parole - aggiunge Emanuela Stolfi, presidente APAS - sostanzialmente le parole penso che non servano più. L'indignazione fra i cittadini è tantissima, la rabbia e anche noi come associazione raccogliamo continuamente appunto l'indignazione di coloro che hanno perso i propri amati cani, animali in genere appunto. Le parole non servono più, ci vogliono atti, fatti concreti da parte della politica, in particolare da parte del Governo, una posizione proprio ufficiale per respingere questi comportamenti, per creare una sinergia fattiva e stringente con l'autorità giudiziaria e con le forze dell'ordine".

Ferma condanna anche dall’Associazione A.N.I.M.A, che in una nota pubblica parla di “atti di crudeltà intollerabile” avvenuti non solo nell’area dell’addestramento della Protezione Civile, ma anche nella vicina zona di sgambamento a Faetano. L’associazione denuncia anche episodi vandalici contro chi si impegna per la tutela degli animali, definendoli “un attacco all’intera comunità”.

Proprio il fondatore del comitato e funzionario USL Enrico Polidori ha incontrato, insieme al Segretario Generale USL Francesca Busignani e Olga Mattioli, coordinatrice UCS, il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci per chiedere chiarimenti e spronare a trovare una soluzione immediata che fermi morti e paura.

Per prevenire l'ingestione di bocconi una delle misure che è possibile prendere durante la passeggiata con il proprio cane è l'utilizzo della museruola: "Al momento è la strategia migliore per prevenire i bocconi - afferma Claire Chiaruzzi, educatrice cinofila - voglio precisare che ne esistono tante di museruole, consiglio quella a gabbia, esistono anche a fascia, ma in questo caso fanno più male che bene perché stringono il muso del cane e li impedisce loro di respirare e quindi di termoregolarsi, soprattutto in questo periodo di caldo. E non basta comprare una museruola la mattina e metterla al cane la sera, ma bisogna che sia fatto un percorso, anche se breve, di cinque giorni per abituare il cane a indossare questa con piacevolezza e serenità".

Nel servizio le interviste a Emanuela Stolfi (Presidente APAS) e Claire Chiaruzzi (Educatrice cinofila esperta in area comportamentale)