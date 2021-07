Canini (Aspa): “80% in meno della raccolta del foraggio. Si salvano i cereali. Nulla la produzione di miele”

Pochi millimetri di pioggia, che se da una parte hanno dato refrigerio dopo il caldo torrido dell'ultimo periodo, dall'altra non hanno affatto risolto le problematiche legate alla siccità. San Marino è in stato di emergenza idrica da inizio luglio: l'Associazione sammarinese produttori agricoli dipinge un quadro preoccupante della situazione se non arriveranno piogge abbondanti e invoca soluzioni a breve termine. Dal Presidente dell'Associazione Sammarinese Produttori Agricoli, Lorenzo Canini una panoramica sullo stato dei alcune colture: "Si registra l'80% in meno della raccolta del foraggio. Si salvano i cereali. Nulla la produzione di miele”.

Nel video l'intervista a Lorenzo Canini.