Cannabis for future S.Marino: dibattito troppo incentrato su ideologie

Il "movimento cannabis for future San Marino”, traendo spunto dall'inserimento in finanziaria della delega ad un decreto, entro il giugno 2023, per la regolamentazione dell'uso ricreativo della cannabis, sollecita un un dibattito scevro da ideologie precostituite. Il decreto dovrà considerare due istanze approvate nel 2019 che, in sostanza, si prefiggono obiettivi opposti. La prima chiedeva di ammorbidire la legislazione consentendo l'uso personale ai maggiorenni e anche l'autoproduzione. La seconda invece chiede che non vengano superati i livelli di liberalizzazione della attuale legge italiana.