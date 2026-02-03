A CINQUE ANNI DALLA LEGGE Cannabis terapeutica: 7 società autorizzate a San Marino, una ha iniziato la produzione Il dottor Claudio Muccioli, ex Direttore dell'Authority Sanitaria, nominato referente delle imprese che operano nel comparto: "Un settore dall'ampio potenziale"

A cinque anni dall’introduzione della normativa sulla cannabis terapeutica, la Legge n. 113 del 2021, il comparto sammarinese cerca di muovere passi verso uno sviluppo organico di un settore considerato ad ampio potenziale, sia dal punto di vista sanitario che imprenditoriale. Nel quadro delineato dalla normativa si colloca la recente nomina del dott. Claudio Muccioli a referente delle aziende che operano nel settore, incarico che riguarda il coordinamento e il confronto tra le realtà imprenditoriali attive nel comparto. E proprio Muccioli traccia un'analisi di prospettive e criticità.

Dal punto di vista sanitario, la cannabis terapeutica si conferma per l'ex Direttore dell'Authority Sanitaria sammarinese “un alleato per la salute. Contiene principi attivi, come il THC e il CBD, che interagiscono con il sistema endocannabinoide del corpo. Tra gli utilizzi più consolidati c’è il trattamento del dolore cronico, dove molti pazienti hanno riscontrato notevoli miglioramenti in patologie come l’artrite o in contesti neurologici dove i farmaci tradizionali si sono rivelati poco efficaci".

Oltre ai benefici per i pazienti, il settore porta con sé un “impatto economico significativo e multiforme”. Con una regolamentazione adeguata, secondo Muccioli, questo comparto “può favorire una crescita sostenibile per San Marino”, generando anche nuove entrate fiscali per lo Stato attraverso le imposte sulle vendite. Tuttavia, la realtà attuale mostra un quadro a due velocità. “Al momento, sul territorio sammarinese - rivela il nuovo responsabile di settore - sono presenti sette società che hanno ottenuto il nulla osta dal Governo per operare ma solo una di queste, ovvero Health Farm, ha dato avvio alla coltivazione”.

Cosa frena quindi lo sviluppo completo del settore? Secondo il dottor Muccioli le questioni aperte riguardano “le relazioni con l’Italia e gli aspetti fiscali specifici del settore”, nodi cruciali da sciogliere per permettere a un’opportunità promettente di esprimere finalmente tutto il suo potenziale.



