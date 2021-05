Cannabis terapeutica, serata pubblica con testimonianza alla sala polivalente di Murata Appuntamento alle 21: relatori il Segretario alla Sanità, la responsabile neurologia Iss e la coordinatrice Associazione "Meglio Legale"

E' del dolore delle persone che si parla quando si discute di cannabis terapeutica. Susanna Guttmann, responsabile di neurologia Iss, usa un certo tipo di cannabis con diversi pazienti affetti da sclerosi multipla ed uno di loro questa sera, alla sala Polivalente di Murata alle 21, porterà la sua testimonianza. Difficile quantificare il fabbisogno interno di San Marino; 40 almeno solo per quanto riguarda le malattie neurologiche.

Il progetto di legge che andrà a disciplinare coltivazione, lavorazione, commercio e uso a San Marino, e che approderà in seconda lettura in giugno, non colmerà solo un vuoto normativo, ma potrebbe diventare volano per l'economia, grazie ad un accordo in fase di costituzione con l'Italia. Nel territorio italiano infatti la produzione di cannabis terapeutica non soddisfa il fabbisogno dei pazienti e l'associazione Meglio Legale invita a non limitarsi alla approvazione della legge.

Nel video l'intervista a Susanna Guttmann, responsabile di neurologia Iss; Gloria Arcangeloni consigliere Rete; Antonella Soldo, coordinatrice Associazione Meglio Legale.

