VERUCCHIO Cantiere ad alta quota, elicottero in azione e operai acrobati per riaprire la scalinata della Rocca Il sentiero è interdetto dal 2021 a seguito della caduta di materiale lapideo. L’intervento in corso è finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla riapertura

Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza della rupe su cui si sviluppa la scalinata che collega il parco IX Martiri alla Rocca del Sasso a Verucchio. Nella mattinata di oggi, è stato effettuato il secondo e ultimo trasporto con elicottero, giunto da Acqui Terme, impiegato per il posizionamento delle reti di protezione. Il velivolo ha movimentato 13 bobine di reti metalliche, successivamente fissate alla parete rocciosa da operatori specializzati in lavori in quota. Il cantiere, avviato lo scorso 23 febbraio, prevede una durata complessiva di circa 90 giorni.

La scalinata della Rocca è interdetta dal 2021 a seguito della caduta di materiale lapideo. L’intervento in corso è finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla riapertura del percorso. Il camminamento, realizzato tra il 1975 e il 1980 durante la prima amministrazione del sindaco Vinicio Fantini, fu costruito da due soli operai, il muratore Mario Celli e il manovale Antonio Dolci. Quest’ultimo è padre dell’attuale assessore ai lavori pubblici Luigi Dolci, che segue l’evoluzione del cantiere.

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