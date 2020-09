AASLP Cantieri a San Marino: il punto sui lavori Dalla rotonda di Murata, che entro fine anno dovrebbe essere completata all'Istituto Musicale, in cui i tempi sono ancora incerti. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'AASLP Federico Bartoletti

Tra le infrastrutture che negli ultimi mesi ha creato più discussioni c'è la nuova rotonda di Murata. Opera che varia la viabilità della Strada Sottomontana per mettere in sicurezza un'intersezione molto trafficata e pericolosa. Entro fine anno il cantiere dovrebbe essere completato. “Quello su cui più si è parlato - ci spiega Federico Bartoletti - sono state le modalità di invito adottate dall'Azienda Autonoma nell'indire le gare d'appalto". "L'Azienda di Produzione - sottolinea - ha sempre rispettato le leggi vigenti che regolano le gare d'appalto e ha sempre cercato di tutelare il mercato sammarinese".

Ultimata l'area esterna dell'ex Istituto Musicale, un piccolo polmone verde a Borgo Maggiore. Ancora incerti invece tempi e ripresa per i lavori nella struttura che rientra in una serie di appalti, superiori al milione di euro, andati in sofferenza per la crisi del sistema finanziario e del settore edile. “Nonostante ciò tutte le opere bloccate sono state completate - spiega Bartoletti - tranne l'Istituto a causa di cambiamenti nel progetto realizzato”.

Quasi terminati i lavori nell'ex ambulatorio medico di San Marino Città che sarà destinato alla nuova sede dell'Ufficio Turismo. In via di definizione infine il nuovo museo filatelico e numismatico in piazzetta Garibaldi: “Ci sono ancora due aspetti da ultimare – evidenzia Bartoletti - ma i lavori non saranno ancora lunghi”.

Nel servizio l'intervista a Federico Bartoletti (Presidente AASLP)

