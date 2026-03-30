RAFFORZARE L'IDENTITÀ Cantina San Marino presenta alla Reggenza il nuovo brand: etichette che valorizzano prodotto e territorio Tra le novità l'etichetta d'autore dell'artista Gabriele Gambuti. Il tutto rientra nel percorso di ammodernamento intrapreso nel settore della commercializzazione dei vini tipici sammarinesi

Nel 40° anniversario della legge sull'Identificazione d’Origine dei Vini Sammarinesi, Cantina San Marino dà nuovo slancio al settore vitivinicolo e presenta, di fronte ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, l'operazione di rebranding messa in atto per valorizzare ulteriormente prodotto e territorio; un'eccellenza che ha già ottenuto legittimazione internazionale. Nuova etichetta apposta a tutta la produzione, con la denominazione “Repubblica di San Marino” che conferisce immediata riconoscibilità. E per il rosso Tessano, l'etichetta, speciale, d'autore realizzata da Gabriele Gambuti. “La bellezza dell'arte che nobilita le nostre bottiglie” - afferma la dirigente UGRAA, Giuliana Barulli. Un omaggio alla vendemmia in un dipinto che racchiude tutta la poetica dell'artista. Insomma, il percorso di ammodernamento prosegue. "Festeggiamo i 40 anni del Marchio Identificazione d'Origine - dice Barulli - di cui siamo molto orgogliosi e in futuro grazie anche all'ingresso nell'ambito dell'Unione Europea potremo difendere l'identità del nostro vino anche a livello europeo e internazionale proprio grazie alla denominazione di Origine Protetta".

L'accento dell'enologo Michele Margotti sull'importanza del marchio di Identificazione d'Origine, evidenziando la lungimiranza di chi, già con la legge del 1986, lo ha istituito. “Il valore del vino che risiede nella qualità e nella tracciabilità. Un'ambizione sana, non comune per l'epoca” - fa notare.

“Progetti come questi sono in grado di coniugare creatività, patrimonio e sviluppo e di essere d'impulso anche ai comparti affini” - commenta il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci. "Il mangiare e il bere bene: una qualità che auspichiamo possa finire anche sulle tavole dei nostri ristoranti e in generale dei cittadini sammarinesi - osserva - perché crediamo che l'orgoglio sammarinese sia anche dato dalla vendemmia, dall'attività sulla terra e anche dai nostri prodotti enogastronomici".

“Parlare di vino, in questa sede - osservano i Capi di Stato – non significa riferirsi a un semplice prodotto, ma entrare in una storia ancora viva, intessuta di gesti antichi e scelte contemporanee, di radici profonde e visioni rivolte al futuro”. “Un legame profondo e indissolubile tra prodotto e territorio – rimarcano - tra vino e comunità”.

Consegnata in dono alla Reggenza anche una pianta di vite in vaso: barbatelle per coltivare il vitigno base del tipico Moscato di San Marino.

Nel video le interviste a Giuliana Barulli, Dirigente Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole e Matteo Ciacci, Segretario di Stato Territorio e Ambiente.

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