ENOLOGIA Cantina San Marino torna al Vinitaly ed è un successo. Il direttore: "Apprezzata la nostra qualità" Un'ottima opportunità per gli imprenditori che si trovano a tu per tu con i top buyer mondiali

C'è un po' di San Marino anche al più grande salone internazionale enologico: il Vinitaly di Verona, 55esima edizione. Oltre 4mila aziende solo dall'Italia ed espositori da più di 30 Nazioni. Lo stand biancazzurro si fa conoscere e incuriosisce. "Incuriositi dalla realtà di San Marino e dai prodotti - racconta Michele Margotti, enologo e direttore Consorzio Vini San Marino - e colpiti dalla qualità. Per noi è motivo di grande orgoglio".

Presente anche il Segretario per il Territorio e l'Agricoltura Canti, compiaciuto per i risultati ottenuti: “Importante la nostra partecipazione – commenta – per la presenza di migliaia di visitatori e di esponenti del governo italiano a promozione e difesa del Made in Italy”.

Un'ottima opportunità per gli imprenditori, poi, che si trovano a tu per tu con i top buyer mondiali. "Tante persone che sono venute a incontrarci o ci hanno conosciuto per la prima volta - continua Margotti -. Semplici appassionati o buyer e importatori che speriamo in futuro acquisteranno i nostri prodotti. Avevamo una lista di appuntamenti con clienti provenienti sia dall'Asia, che dall'America, oltre ovviamente a Europa e Italia".

Nel video l'intervista a Michele Margotti, enologo e direttore Consorzio Vini San Marino

