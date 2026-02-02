SENTINELLE DEL TERRITORIO Cantonieri: completata la prima fase di attuazione del progetto. Firmato l'accordo Individuati reparti e squadre operative suddivise in nove zone

“Un passo concreto verso una manutenzione diffusa e continuativa, capace di prevenire il degrado e di migliorare la qualità degli spazi pubblici”. La Segreteria di Stato al Territorio annuncia la conclusione della prima fase del progetto di riorganizzazione del servizio cantonieri. Il nuovo modello operativo si sostanzia nella suddivisione del territorio in nove zone omogenee. “Ogni zona – viene precisato - comprende specifici tratti stradali per le attività di sfalcio e di sorveglianza ed è affidata ad una coppia stabile di operatori, dotata di un mezzo, per garantire una presenza capillare e riconoscibile.

In ausilio alle squadre operative, è stata istituita anche una Squadra di Supporto di 6 unità, pronta a intervenire in caso di necessità, ad esempio per assenze temporanee legate a malattie, in modo da assicurare la continuità del servizio.Il fabbisogno di personale, dunque, risulta ad oggi completato, con 4 ulteriori assunzioni, mentre l’assetto sarà costantemente monitorato per valutare di introdurre nel tempo eventuali correttivi.

All'incontro per la firma dell'accordo: i vertici dell'Azienda Lavori Pubblici – il Presidente Marco Nicolini e la Direttrice Lucia Mazza -, sindacati e lavoratori. “La divisione in nove zone con risorse dedicate, sta funzionando”, sottolinea il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, così come “le segnalazioni dei cittadini” nella pagina online dedicata sul portale Pa, che consente di intervenire in modo più rapido e mirato.

"La piccola manutenzione quotidiana – ribadisce Ciacci - è fondamentale: migliora il decoro, la sicurezza e contribuisce a rendere il territorio più ordinato e vivibile”.

Il progetto, che sarà stabilizzato nel 2026, prevede anche l’avvio di specifici corsi di formazione per gli operatori.

