Canzio sul caso "Serenissima": "Sulla stampa una descrizione dei fatti calunniosa"

“Una descrizione dei fatti calunniosa nei confronti del dirigente del tribunale e del magistrato inquirente”. Così lo stesso Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio, nel comma comunicazioni del Consiglio Giudiziario, ha definito le ricostruzioni apparse sulla stampa sul caso Serenissima, in base alle quali egli avrebbe avuto un ruolo attivo nell'apertura dell'indagine e nell'assegnazione del fascicolo che recentemente è stato archiviato. Espresso rammarico per le posizioni e le iniziative assunte da Repubblica Futura e Libera sulla vicenda e per fare chiarezza su tutto questo Canzio ha proposto che il Consiglio Giudiziario chieda alla Commissione Affari di Giustizia di de-secretare i verbali della sua recente audizione. Proposta che è stata approvata così come quella di un comunicato dell'organismo a fine riunione.

Superata la fase delle comunicazioni il Consiglio Giudiziario ha assegnato al Commissario della Legge Giovanni Belluzzi l'istruttoria preliminare nei procedimenti disciplinari nei confronti dei Giudici mentre David Brunelli è stato nominato Giudice D'Appello per decidere sulle impugnazioni contro le archiviazioni degli stessi. Entrambi gli incarichi hanno la durata di un anno.