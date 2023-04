Caos Bollette, in arrivo le nuove modalità di riemissione

Dopo le proteste per i maxi-importi, le bollette del gas relative a dicembre e gennaio sono state annullate ma inevitabilmente quei consumi dovranno essere pagati dagli utenti, sia pure con un nuovo computo: per le 15 è prevista una conferenza stampa nella quale saranno comunicate le modalità di riemissione. Interverranno il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, un suo collega di Governo e i vertici dell'Azienda dei Servizi. Con un decreto, già approvato dal Congresso di Stato, verrà intanto definito un piano di rateizzazione a cui gli utenti potranno aderire, ma anche scontistiche per famiglie a basso reddito e per chi ha dimostrato un consumo responsabile.

Proprio oggi il Cda e la Direzione dell'Azienda servizi, con una nota, si scusano pubblicamente per i disagi arrecati agli utenti, precisando tuttavia che la decisione di considerare i consumi stimati nelle bollette di dicembre e gennaio è stata adottata dopo che è stato rilevato un numero significativo di letture anomale rispetto ai consumi storici. Aass sottolinea inoltre che gli importi rilevanti delle bollette sono dovuti ad un incremento del 69% delle tariffe nell’arco dell’anno 2022 a seguito della nota crisi energetica. L'Azienda ricorda anche che gli utenti possono sempre utilizzare il servizio di autolettura, attivo sul portale dell'Aass, previa registrazione.

In Italia intanto il Governo Meloni ha approvato un nuovo decreto legge per calmierare le tariffe di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre. Per il Codacons, se saranno confermate le previsioni di Arera, il ribasso delle tariffe di luce e gas determinerebbe un risparmio per 408 euro annui a famiglia rispetto ai prezzi oggi in vigore.