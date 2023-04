Caos bollette, sindacati: “I dipendenti AASS non hanno responsabilità!”

Le Federazioni Pubblico Impiego di CsdL, CDLS e USL tornano sul cosiddetto Caos bollette, in difesa dei dipendenti dell'AASS. “Non hanno alcuna responsabilità – scrivono le tre sigle - Chi ha preso le decisioni che tanti disagi hanno creato ai cittadini, non sono certo stati gli impiegati o i tecnici sul territorio”. Denunciano difficoltà legate all'avvicendamento delle figure apicali, alla mancanza di passaggio di competenze tra nuovi e vecchi dipendenti, nonché una politica di riduzione del personale. Chiedono che le Aziende Autonome siano tutelate da scelte volte a indebolirle o messe al riparo da possibili predatori. "In attesa che si compiano le necessarie verifiche interne", auspicano "emergano le responsabilità a tutti i livelli".