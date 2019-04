Caos targhe: Comites incontra Forza Italia

Caos targhe estere: torna a parlarne il Comites, annunciando l'incontro - lunedì prossimo – nella stessa sede del Comites San Marino del senatore Raffaele Fantetti e dell'onorevole Antonio Barboni, entrambi di Forza Italia che già con interrogazione al Ministro dell’Interno del febbraio scorso sollecitavano il Governo italiano per affrontare, d’intesa con la Repubblica di San Marino, il corto circuito determinato dal provvedimento che discende dal decreto sicurezza. “Situazione sempre più preoccupante – dice il vicepresidente del Comites, Alessandro Amadei - alla luce delle recenti notizie di fermi amministrativi disposti dalla polizia municipale sui veicoli con targa sammarinese e di paventate fughe di imprese sammarinesi in Italia per ovviare al problema”, auspicando l'emanazione di un decreto correttivo che possa parificare la situazione di San Marino a quella dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.