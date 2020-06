Capitani Reggenti in visita alle Scuole Medie di Fonte dell'Ovo

Questa mattina i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani hanno fatto visita alle Scuole Medie di Fonte dell'Ovo in occasione degli esami di fine ciclo. Visita per vedere l'organizzazione delle prove in tempo di covid ed esprimere il supporto della Reggenza a tutto il corpo docente per il difficile lavoro svolto in questo periodo.

L'esame, come per quello di maturità, prevede solamente la prova orale e termineranno in settimana. Le prove sono organizzate nelle aule più grandi per permettere il corretto distanziamento e obbligatorio l'utilizzo della mascherina. In oltre, per i ragazzi e le ragazze che ne avessero necessità, prevista anche la possibilità di sostenere l'esame in videoconferenza.