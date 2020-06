Capitani Reggenti in visita alle Scuole Medie di Serravalle

Proseguono le visite dei Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani negli istituti scolastici sammarinesi in vista degli esami di fine anno. Questa mattina è stato il turno della Scuola Media di Serravalle mentre domani toccherà alla Scuola Secondaria Superiore.

Insieme ai Capi di Stato, il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi e il Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori. Ringraziato il corpo docente per il lavoro svolto in questi duri mesi portando avanti i programmi didattici attraverso lezioni online. Come negli altri istituti l'esame di terza media prevede la sola prova orale e l'obbligo di utilizzare mascherina e mantenere il corretto distanziamento interpersonale.