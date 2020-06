SCUOLA Capitani Reggenti in visita alle Scuole Medie di Serravalle Proseguono le visite dei Capi di Stato negli istituti scolastici sammarinesi. Domani sarà il turno della Scuola Secondaria Superiore

Capitani Reggenti in visita alle Scuole Medie di Serravalle.

Proseguono le visite dei Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani negli istituti scolastici sammarinesi in vista degli esami di fine anno. Questa mattina è stato il turno della Scuola Media di Serravalle mentre domani toccherà alla Scuola Secondaria Superiore.

Insieme ai Capi di Stato, il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi e il Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori. Ringraziato il corpo docente per il lavoro svolto in questi duri mesi portando avanti i programmi didattici attraverso lezioni online. Come negli altri istituti l'esame di terza media prevede la sola prova orale e l'obbligo di utilizzare mascherina e mantenere il corretto distanziamento interpersonale.



