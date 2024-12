NATALE Capitani Reggenti in visita nelle scuole di Chiesanuova, Murata e Fiorentino I Capi di Stato accompagnati dal Segretario alla Pubblica Istruzione

Auguri di Natale speciali, che i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, vogliono scambiare personalmente con gli alunni delle scuole. E allora proseguono le consuete visite, a partire dal Castello di Chiesanuova, alle elementari “Il Giardino dei Ciliegi”. Qui parte il viaggio “In giro per il mondo”, alla ricerca di un arricchimento culturale e apertura al diverso: ballando si va in Irlanda, Stati Uniti e Argentina. Con la cucina, in Algeria a preparare biscotti. Sarà proprio questo il regalo per i Capi di Stato.

Si prosegue alla scuola dell'infanzia “Il Sentiero”, dove i bambini hanno mostrato loro i laboratori quotidiani. “Io e gli altri”, il tema dell'anno, progetto di inclusione che guarda alla diversità tra esseri umani, esteriore, interiore ed emotiva. In dono un puzzle con una loro autorappresentazione. I coetanei di Murata a “Il Giardino”, accolgono la Reggenza cantando “Io sono un albero”, per poi presentare il progetto di plesso su “Gioco e sport”: mago Cosmo e Nonna Titti portano i presenti alla scoperta dei giochi di una volta, come il tris, la campana e l'elastico, imparando il valore di regole, condivisione e lealtà.

Gli amici delle elementari “La Quercia”, affrontano il tema della "Fiaba", rivisitando i classici con finali diversi. E allora Biancaneve viene rapita dai 7 nani, mentre la casa dei 3 porcellini viene spazzata via da un'alluvione e il lupo li aiuta a ricostruirla. Alla scuola dell'infanzia di Fiorentino “Il Vecchio Pozzo” i bambini di 3 e 4 anni cantano “It's time to hello” per i Capitani Reggenti, mentre quelli di 5 anni raccontano loro la storia del piccolo seme. Il tema è “Amici della natura” e il dono una corona green.

Alla scuola elementare “Il Nostro Mondo” c'è “Un Paese che dialoga” e riflette sul valore di gentilezza e rispetto. Come le parole possono diventare “Monili di Cartier”, cantano i bambini. A incarnare queste virtù sono anche i monumenti del centro storico: anche loro si parleranno nelle installazioni artistiche che l'anno prossimo animeranno il parco della scuola. Il senso di questo percorso è condensato nel regalo per la Reggenza: un sasso con il fiore del dialogo.

