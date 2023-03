Capitani Reggenti: l'augurio di pronta guarigione a Papa Francesco

I Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, a nome delle Istituzioni, del Popolo Sammarinese e Loro personale, formulano al Santo Padre il più sincero augurio di un pieno ristabilimento in salute ed esprimono al Pontefice sentimenti di vicinanza e di una pronta e completa guarigione, unitamente all’accorato auspicio per il suo personale benessere, affinché la sua missione apostolica possa continuare a portare frutti di amore e di pace per l'umanità.

